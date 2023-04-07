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وسائل إعلام فلسطينية: نتنياهو يقرر استدعاء كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط في الجيش
2023-04-07 | 15:40
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وسائل إعلام فلسطينية: نتنياهو يقرر استدعاء كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط في الجيش
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