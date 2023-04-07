قتيل و7 إصابات في عملية بتل أبيب.. ونتنياهو يستنفر الإحتياط

في الذكرى الأولى لعملية شارع ديزنقوف.. قتيل و7 إصابات في عملية بتل أبيب

قتل إسرائيلي وأصيب 7 آخرون في عملية دهس وإطلاق نار وسط تل أبيب.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العملية نُفِّذت في مكانين على الأقل في تل أبيب، وأُصيب فيها 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة بينهم حالات ميؤوس منها.



وأشارت الى أن أحد المصابين لقي مصرعه بعد فشل محاولات طواقم الإنقاذ، الإبقاء على حياته، وبينت أن القتيل يحمل الجنسية الإيطالية.



القناة 13 العبرية، قالت إن منفذ العملية فلسطيني من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل، وتحدثت مصادر عبرية متطابقة عن استشهاده بعد إطلاق النار عليه وتركه ينزف في المكان.

مشاهد جديدة.. من موقع عملية الدهــــــس وإطلاق النار في تل أبيب pic.twitter.com/XCi9HRlDfk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 7, 2023



فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن "سلاح المنفذ بدائيّ الصنع"، مشيرة إلى أنه قد "تعطّل أثناء إطلاق النار"، ما حال دون استمرار استخدامه، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.

وتابعت: وصل فلسطيني من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل بمركبته وكان يطلق النار من داخلها في كل اتجاه قبل أن تنقلب مركبته في حديقة مقابلة لكورنيش تل أبيب وخرج منها وحاول السيطرة على سلاحه مجددًا إلا أن قوات الشرطة الإسرائيلية القريبة نجحت بتصفيته". فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن "سلاح المنفذ بدائيّ الصنع"، مشيرة إلى أنه قد "تعطّل أثناء إطلاق النار"، ما حال دون استمرار استخدامه، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.وتابعت: وصل فلسطيني من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل بمركبته وكان يطلق النار من داخلها في كل اتجاه قبل أن تنقلب مركبته في حديقة مقابلة لكورنيش تل أبيب وخرج منها وحاول السيطرة على سلاحه مجددًا إلا أن قوات الشرطة الإسرائيلية القريبة نجحت بتصفيته".