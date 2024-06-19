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عربي و دولي

"رغم تصريحات نتنياهو".. اجتماعات أميركا وإسرائيل مستمرة

2024-06-19 | 15:45
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&quot;رغم تصريحات نتنياهو&quot;.. اجتماعات أميركا وإسرائيل مستمرة
"رغم تصريحات نتنياهو".. اجتماعات أميركا وإسرائيل مستمرة

أوضح مسؤول أميركي، الأربعاء، أن الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين مستمرة رغم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد انتقد ما وصفه بحجب الإدارة الأميركية الأسلحة والذخائر عن "إسرائيل".

وصرح مسؤول حكومي أميركي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الاجتماعات متواصلة مع الجانب الإسرائيلي، وليس هناك من داع لإلغاء أي اجتماع على خلفية تصريحات نتنياهو".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي قد كشف أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين إسرائيليين بشأن إيران، كان من المقرر عقده الخميس.

قال مسؤولان أميركيان لـ"أكسيوس" إن "إلغاء الاجتماع جاء بعد أن نشر نتنياهو مقطع فيديو، الثلاثاء، يزعم أن الولايات المتحدة تحجب على بلاده المساعدات العسكرية".

وباللغة الإنجليزية، أعلن نتنياهو في الفيديو أنه "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وذكر المصدران أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن غضبوا من الفيديو، وبعثوا "رسالة سلمها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين شخصيا لنتنياهو في اجتماع بينهما، بعد ساعات من نشر المقطع".

وقال مسؤول أميركي: "هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة".

من جهة أخرى، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس": "الأميركيون غاضبون. فيديو بيبي (نتنياهو) تسبب في أضرار جسيمة".

وتأرجحت العلاقة بين بايدن ونتنياهو على مدار الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وقتل خلالها أكثر من 37 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في القطاع.

"رغم تصريحات نتنياهو".. اجتماعات أميركا وإسرائيل مستمرة

عربي و دولي

إسرائيل

نتنياهو

أميركا

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