غالانت عن جبهة لبنان: الوضع سيتغيّر
شدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على أن "الوضع في الجبهة الشمالية مع لبنان، سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية".
وقال غالانت في منشور على حسابه في "إكس" إنه "جرى تقييم الوضع في الجبهة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية".
وأضاف: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستعد وتستمر في الاستعداد لمواجهة أي تهديد يأتي في طريقنا. سواء في الدفاع أو الهجوم".
وتابع قائلا إن "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق".
وأكد على أنه "علينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".