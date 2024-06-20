غالانت عن جبهة لبنان: الوضع سيتغيّر

شدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على أن "الوضع في الجبهة الشمالية مع لبنان، سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية".

وقال غالانت في منشور على حسابه في "إكس" إنه "جرى تقييم الوضع في الجبهة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية".