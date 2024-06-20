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عربي و دولي

مطالبات بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس

2024-06-20 | 04:30
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مطالبات بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس
مطالبات بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس

طالب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك "بسحب الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وذلك حتى يعتذر عن اتهامه إدارة الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل، بينما قال الإعلام الإسرائيلي إن نتنياهو يفضل مواجهة علنية مع واشنطن.

وشدد إنديك على أن "نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة "بناء على كذبة اختلقها" بينما تخوض إسرائيل حربا على 4 جبهات مع "حماس وحزب الله والحوثيين وإيران".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس بمجلسيه في 24 تموز المقبل، بذريعة أن ذلك يرمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيمنح الفرصة لمشاركة "رؤية حكومته في الدفاع عن الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة" وفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
 
مطالبات بإلغاء دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب بالكونغرس

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

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