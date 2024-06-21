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عربي و دولي

نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة

2024-06-21 | 07:11
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نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة
نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستتمكن من تحقيق "انتصار سريع" على حركة حماس وردع حزب الله اللبناني في أي حرب مستقبلية قد تخوضها معه إذا ما إذا حصلت تل أبيب على ما تحتاجه من أسلحة.

وأعرب نتنياهو عن تقديره الشديد للدعم الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن والإدارة الأميركية لجهود "إسرائيل" الحربية منذ بداية الحرب، لكنه استدرك وقال "شعرت أن الفيديو الذي ينتقد إدارة بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثة لم تحل المشكلة".
وقال نتنياهو في خطابه اليوم الجمعة: "إذا حصلنا على ما نحتاجه من أسلحة سنحقق النصر بسرعة على حماس وسنردع أي حرب مستقبلية مع حزب الله".
وادعى أن "الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين" في قطاع غزة.
كما ادعى نتنياهو أن "نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة" وفق قوله.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيتعين علينا نزع السلاح في غزة بشكل مستدام، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة سوى إسرائيل".

نتنياهو: سننتصر على حماس ونردع حزب الله بهذه الحالة

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

حماس

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