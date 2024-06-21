بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي

وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".

وأوضح بوتين خلال لقائه مع الخريجين العسكريين: "أود أن أؤكد أن فعالية كل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا تعتمد بشكل مباشر على الضباط، عليك وعلى رفاقك".