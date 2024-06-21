إيران: حزب الله يملك قدرة الدفاع عن نفسه.. ونصيحة للعدو!

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن "أوكرانيا عرضت على إسرائيل مساعدتها في كيفية التعامل مع المسيّرات الإيرانية، لكن إسرائيل تجاهلت هذا العرض".
أوقف ثلاثة رجال هم روسي وأوكراني وأرميني في فرانكفورت للاشتباه في أنهم قاموا بالتجسس على شخص من أصل أوكراني لحساب جهاز أجنبي، على ما أعلنت النيابة العامة الألمانية الجمعة.
تعرضت مصفاة النفط الرئيسية في السودان، الواقعة في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم، لقصف عنيف، الجمعة، وسط تقارير عن أضرار بالغة لحقت بالمحولات الرئيسية ومستودعات التخزين وخطوط النقل البترولية.