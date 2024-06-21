إيران: حزب الله يملك قدرة الدفاع عن نفسه.. ونصيحة للعدو!

أكدت بعثة إيران بالأمم المتحدة، أن "حزب الله يملك القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان، وأي قرار متهور من إسرائيل قد يغرق المنطقة في حرب جديدة".