توقيف ثلاثة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس بينهم روسي وأوكراني

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه فيهم الثلاثة "كانوا في ألمانيا لحساب جهاز سري أجنبي لجمع معلومات عن شخص من أصل أوكراني".

ورفضت رداً على سؤال لوكالة فرانس برس أن تحدد الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها.

وأضاف البيان "ألقي القبض على الأوكراني روبرت أ، والأرميني فاردجيس اي، والروسي أرمان اس. الأربعاء في فرانكفورت، ومثلوا الخميس أمام قاض أمر بحبسهم".

توجه المشتبه فيهم الثلاثة الأربعاء إلى مقهى في فرانكفورت (وسط) حيث كان من المفترض أن يكون هدفهم موجوداً، حسبما كتبت النيابة العامة الفيدرالية ومقرها كارلسروه.