عشرات الشهداء والجرحى قرب مكتب الصليب الأحمر في غزة

وقالت اللجنة في بيان على منصة إكس إن المقذوفات "ألحقت أضرارا بمكتب" اللجنة الدولية الذي يحيط به مئات النازحين الذين يعيشون في خيام."

وقالت اللجنة إن هذه الواقعة تسببت في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقع في المنطقة، واعتبرت أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية يعلم أطراف النزاع بمواقعها وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر.

ورأت اللجنة أن هذه الحادثة الأمنية الخطيرة هي واحدة من حوادث عدة وقعت في الأيام الأخيرة ففي وقت سابق طالت رصاصات طائشة مباني اللجنة الدولية.

وقالت اللجنة في البيان "سقطت مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار من مكتب ومساكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر الجمعة".

من جهتها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 25 شخصاً استشهدوا واصيب خمسون آخرون في القصف متهمة كيان الاحتلال بالهجوم .

واشارت الوزارة إلى أن القصف الإسرائيلي "استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي" المحيطة بقاعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.