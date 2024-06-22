شاهد 🔽 - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين pic.twitter.com/DCKwMtQoqm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 22, 2024
شاهد 🔽 - الجيش الإسرائيلي يُنكّل بشاب في جنين pic.twitter.com/DCKwMtQoqm
اعترف ضابط في كيان الاحتلال الاسرائيلي بصعوبة مواجهة المسيّرات التي يطلقها حزب الله يوميا.
شنت روسيا، ليل الجمعة السبت، هجوما جديدا "ضخما" على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها، على ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية.
أرجعت مديرية الأمن العام بالأردن، اليوم السبت، سبب الوجود الأمني الكثيف وسماع دوي انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان إلى قيام أشخاص بتخزين مواد متفجرة داخل أحد المنازل بالمنطقة.