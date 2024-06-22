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عربي و دولي

3 مجازر جديدة للإحتلال بغزة

2024-06-22 | 07:17
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3 مجازر جديدة للإحتلال بغزة
3 مجازر جديدة للإحتلال بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب قوات الاحتلال 3 مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، في وقت أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود الاحتلال المتمركزين بمعبر رفح جنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان ظهر اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و551 شهيدا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
3 مجازر جديدة للإحتلال بغزة

عربي و دولي

غزة

الجيش الإسرائيلي

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