غالانت: زيارتي إلى واشنطن "حاسمة" وسأبحث وضع الجبهة الشمالية
شدد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، على أهمية علاقة إسرائيل بأمريكا، قائلا إن اللقاءات التي سيجريها هناك ستكون "حاسمة" بالنسبة للحرب، بحسب قوله.
وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأضاف أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب، وسأبحث مع الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم".