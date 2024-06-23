غالانت: زيارتي إلى واشنطن "حاسمة" وسأبحث وضع الجبهة الشمالية

وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب، وسأبحث مع الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم".