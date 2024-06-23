نتنياهو: سيتم حل الخلاف مع أميركا بشأن شحنة الأسلحة قريبا

واكد نتنياهو ان "مهمته هو فعل كل شيء لضمان حصول المقاتلين على أفضل الوسائل القتالية"، كاشفا انه "في ضوء ما سمعه مؤخرا قضية الأسلحة الأميركية سيتم حلها في المستقبل القريب".

واضاف :"كما عارضت الاتفاق النووي مع ايران أعارض باستمرار إقامة دولة إرهاب فلسطينية ووقف الحرب وبقاء حماس". وفق تعبيره