نتنياهو: سيتم حل الخلاف مع أميركا بشأن شحنة الأسلحة قريبا
أشار رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح له، أنه طلب الأميركيين مرارا وعلى جميع المستويات تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة، وبعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في هذا الوضع قرر التعبير عن الأمر علنا".
واكد نتنياهو ان "مهمته هو فعل كل شيء لضمان حصول المقاتلين على أفضل الوسائل القتالية"، كاشفا انه "في ضوء ما سمعه مؤخرا قضية الأسلحة الأميركية سيتم حلها في المستقبل القريب".
واضاف :"كما عارضت الاتفاق النووي مع ايران أعارض باستمرار إقامة دولة إرهاب فلسطينية ووقف الحرب وبقاء حماس". وفق تعبيره