الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

النهار تعلن: بهاء الحريري في بيروت بهذا التوقيت والسبب "الأوضاع الراهنة"

2024-06-24 | 02:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
النهار تعلن: بهاء الحريري في بيروت بهذا التوقيت والسبب &quot;الأوضاع الراهنة&quot;
النهار تعلن: بهاء الحريري في بيروت بهذا التوقيت والسبب "الأوضاع الراهنة"

جاء في صحيفة "النهار":

علمت "النهار" أن بهاء الحريري، النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيحلّ في بيروت نهاية الشهر الجاري في زيارة سياسية قد تستمر لأكثر من أسبوعين بهدف إطلاق دينامية سياسية جديدة في البيئات السنية في العاصمة ومختلف المناطق. وكان برنامج مشروعه هذا قد أعدّه وفريقه قبل التطورات العسكرية الأخيرة في غزة وجنوب لبنان. وتقول أوساطه إن حضوره الى البلد جاء بناءً على قرار قد اتخذه، وأن ما يعمل عليه هو عدم التفرّج على الحقائق الخطيرة حيال ما وصلت إليه الأمور من تدهور في لبنان.

 

كما أشارت صحيفة "النهار" أن برنامج لقاءاته سيشمل مناطق عدة بدءاً من بيروت الى الشمال وعكار والبقاع والجبل والجنوب، ولن يقتصر شريط استقبالاته بالطبع على وجوه وفاعليات سنية فحسب ولو أنه سيركّز أكثر على طبيعة ما يعانيه أبناء طائفته بعدما وصلته جملة من النداءات تتناول واقعها الصعب وخصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تطالبه بالحضور الى بيروت والمشاركة عن كثب وعلى الأرض لمعرفة هواجس هذا المكوّن وما يطمح إليه. وقد وصلته تقارير بأن الأوضاع في عكار على سبيل المثال غير مشجّعة حيث يغرق أهل بلدات هذه المحافظة في جملة من المشكلات مع إشارته الى أن أبناء هذه المنطقة يستحقون كل التقدير حيث لم يتلقوا الالتفاتة المطلوبة

النهار تعلن: بهاء الحريري في بيروت بهذا التوقيت والسبب "الأوضاع الراهنة"

عربي و دولي

بهاء الحريري

تيار المستقبل

الحريري

جنوب لبنان

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لن أفعل ذلك.. نتنياهو يتراجع عن "مقترح بايدن" في غزة
بعد التهديد.. الجمهورية تكشف: لقاءات لبنانية-قبرصية بعيداً عن الاعلام!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إسرائيل" لـ "واشنطن: إحتمال أن نستخدم أسلحة "غير مسبوقة" ضد الحزب!
04:37

"إسرائيل" لـ "واشنطن: إحتمال أن نستخدم أسلحة "غير مسبوقة" ضد الحزب!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب أبلغت حليفتها واشنطن بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني".

04:37

"إسرائيل" لـ "واشنطن: إحتمال أن نستخدم أسلحة "غير مسبوقة" ضد الحزب!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "تل أبيب أبلغت حليفتها واشنطن بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني".

البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر بقيمة 700 مليون دولار
04:33

البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عن موافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية.

04:33

البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عن موافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية.

هجمات داغستان.. حصيلة قتلى جديدة وانتهاء العملية الأمنية
03:53

هجمات داغستان.. حصيلة قتلى جديدة وانتهاء العملية الأمنية

قُتل 15 شرطيا على الأقل في الهجمات، التي استهدفت الأحد عدة كنائس في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز، حسبما أفاد المسؤول المحلي سيرغي ميليكوف.

03:53

هجمات داغستان.. حصيلة قتلى جديدة وانتهاء العملية الأمنية

قُتل 15 شرطيا على الأقل في الهجمات، التي استهدفت الأحد عدة كنائس في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز، حسبما أفاد المسؤول المحلي سيرغي ميليكوف.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024