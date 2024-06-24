النهار تعلن: بهاء الحريري في بيروت بهذا التوقيت والسبب "الأوضاع الراهنة"

علمت "النهار" أن بهاء الحريري، النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيحلّ في بيروت نهاية الشهر الجاري في زيارة سياسية قد تستمر لأكثر من أسبوعين بهدف إطلاق دينامية سياسية جديدة في البيئات السنية في العاصمة ومختلف المناطق. وكان برنامج مشروعه هذا قد أعدّه وفريقه قبل التطورات العسكرية الأخيرة في غزة وجنوب لبنان. وتقول أوساطه إن حضوره الى البلد جاء بناءً على قرار قد اتخذه، وأن ما يعمل عليه هو عدم التفرّج على الحقائق الخطيرة حيال ما وصلت إليه الأمور من تدهور في لبنان.

كما أشارت صحيفة "النهار" أن برنامج لقاءاته سيشمل مناطق عدة بدءاً من بيروت الى الشمال وعكار والبقاع والجبل والجنوب، ولن يقتصر شريط استقبالاته بالطبع على وجوه وفاعليات سنية فحسب ولو أنه سيركّز أكثر على طبيعة ما يعانيه أبناء طائفته بعدما وصلته جملة من النداءات تتناول واقعها الصعب وخصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تطالبه بالحضور الى بيروت والمشاركة عن كثب وعلى الأرض لمعرفة هواجس هذا المكوّن وما يطمح إليه. وقد وصلته تقارير بأن الأوضاع في عكار على سبيل المثال غير مشجّعة حيث يغرق أهل بلدات هذه المحافظة في جملة من المشكلات مع إشارته الى أن أبناء هذه المنطقة يستحقون كل التقدير حيث لم يتلقوا الالتفاتة المطلوبة