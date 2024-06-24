"صمتكم قتلنا".. فيديو مؤلم من غزة pic.twitter.com/CearObyN6m
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 24, 2024
"صمتكم قتلنا".. فيديو مؤلم من غزة pic.twitter.com/CearObyN6m
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، مقطع فيديو ظهر فيه جريح فلسطيني مقيد بمقدمة سيارة عسكرية تابعة لـ "الجيش الإسرائيلي" بأنه "صادم"، وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
نفت القاهرة الأنباء المتداولة عن اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.