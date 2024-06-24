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عربي و دولي

"ممارسات غير مقبولة".. واشنطن تعلق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة

2024-06-24 | 16:23
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&quot;ممارسات غير مقبولة&quot;.. واشنطن تعلق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة
"ممارسات غير مقبولة".. واشنطن تعلق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، مقطع فيديو ظهر فيه جريح فلسطيني مقيد بمقدمة سيارة عسكرية تابعة لـ "الجيش الإسرائيلي" بأنه "صادم"، وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: "شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما، هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق، لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية".

وأضاف: "على الجيش الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

كانت القوات الإحتلال قد قيدت، الأحد، شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وعلى صعيد المعارك في قطاع غزة، قالت الخارجية الأميركية إن إسرائيل أبلغتها بقرب إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في رفح.

وأضاف المتحدث أن "واشنطن تعمل على الالتزام باحتفاظ إسرائيل بتفوق نسبي على غيرها من دول المنطقة، وستواصل الوفاء بطلبات الأسلحة التي تقدمت بها إسرائيل".

وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيؤكد على أهمية تجنب مزيد من التصعيد في غزة، وتحسين سبل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

"ممارسات غير مقبولة".. واشنطن تعلق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة

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