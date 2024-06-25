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عربي و دولي

"هآرتس": عشرات الجنود الإسرائيليين الإحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب

2024-06-25 | 03:07
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&quot;هآرتس&quot;: عشرات الجنود الإسرائيليين الإحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب
"هآرتس": عشرات الجنود الإسرائيليين الإحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب

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"هآرتس": عشرات الجنود الإسرائيليين الإحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب

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