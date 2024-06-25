رويترز: ترامب ينوي حال فوزه وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح إذا رفضت الدخول في محادثات سلام

أثار قرار المحكمة العليا في "إسرائيل"، الثلاثاء، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا (الحريديم) في الجيش، ضجة في الداخل الإسرائيلي، في ظل عاصفة غير مسبوقة تعيشها "إسرائيل" تزامنا مع حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.