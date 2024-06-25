رويترز: ترامب ينوي حال فوزه وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح إذا رفضت الدخول في محادثات سلام

أثار قرار المحكمة العليا في "إسرائيل"، الثلاثاء، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا (الحريديم) في الجيش، ضجة في الداخل الإسرائيلي، في ظل عاصفة غير مسبوقة تعيشها "إسرائيل" تزامنا مع حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
توصل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، من طرف اثنين من مستشاريه السابقين، إلى خطة مفصلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستعرة منذ شباط 2022، حسبما كشفت "رويترز".
أشار زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى انه "يجب البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون وإلا فسيكون ذلك خيانة للجيش"، معتبرا أن "دولة إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة الاسرى".