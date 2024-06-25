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عربي و دولي

لابيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

2024-06-25 | 06:31
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لابيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي
لابيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي
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لابيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

عربي و دولي

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"الوقت ينفذ أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الحزب" .. إليكم ما صرّح به غالانت في واشنطن!
13:44

"الوقت ينفذ أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الحزب" .. إليكم ما صرّح به غالانت في واشنطن!

اكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".

13:44

"الوقت ينفذ أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الحزب" .. إليكم ما صرّح به غالانت في واشنطن!

اكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".

هذا ما أبلغته "اسرائيل" لـ "البيت الابيض"!
13:40

هذا ما أبلغته "اسرائيل" لـ "البيت الابيض"!

اعلن البيت الأبيض، في بيان ان الاسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى، مؤكدا ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية".

13:40

هذا ما أبلغته "اسرائيل" لـ "البيت الابيض"!

اعلن البيت الأبيض، في بيان ان الاسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى، مؤكدا ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية".

نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي: نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين!
13:10

نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي: نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين!

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرّنا في القطاع الغربي في بلدة شمع بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".

13:10

نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي: نكرر إدانتنا لأي هجوم على المدنيين!

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرّنا في القطاع الغربي في بلدة شمع بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".

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