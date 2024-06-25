الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرّنا في القطاع الغربي في بلدة شمع بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".