غانتس: لا نقبل بقاء خطر حزب الله في الجبهة الشمالية

اكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".
اعلن البيت الأبيض، في بيان ان الاسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى، مؤكدا ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية".
قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من هذا اليوم، أصيب ثلاثة متعهدين يعملون مع اليونيفيل أثناء عودتهم إلى منازلهم من مقرّنا في القطاع الغربي في بلدة شمع بإطلاق نار على سيارتهم. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات خطيرة".