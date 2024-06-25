"الوقت ينفذ أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الحزب" .. إليكم ما صرّح به غالانت في واشنطن!

اكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".