"رسالة غير مسبوقة".. عشرات الجنود الاسرائيليين يرفضون القتال في القطاع!
أعلن العشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، ووقعوا أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.
وبدعم أميركي خلفت الحرب على غزة نحو 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم عن أن 42 جندي احتياط خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الراهنة وقّعوا نهاية مايو/أيار الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب.
ووقَّع 10 منهم على الرسالة بأسمائهم كاملة والآخرون بالأحرف الأولى، وقالوا فيها إن "الأشهر الستة التي شاركنا فيها بالمجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين (الأسرى الإسرائيليون)".