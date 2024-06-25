"رسالة غير مسبوقة".. عشرات الجنود الاسرائيليين يرفضون القتال في القطاع!

أعلن العشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، ووقعوا أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.