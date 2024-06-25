القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة ( MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحرِ العربيِ وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة

أعلن العشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، ووقعوا أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء.
اكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".
اعلن البيت الأبيض، في بيان ان الاسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الاسرى، مؤكدا ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية".