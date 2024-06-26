نتنياهو متخوّف من إصدار مذكرة إعتقال بحقه!

توقع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال في حقه وأخرى في حق وزير الحرب يؤاف غالانت قريبا"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد نتنياهو خلال اجتماع أن "المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة في الكونغرس في 24 تموز المقبل".



وختم :"في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 أيار، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار".