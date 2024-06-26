أردوغان: نقف إلى جانب لبنان.. وخطط نتنياهو ستتسبب بكارثة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، داعيا دول المنطقة إلى دعمه وسط التوترات مع "إسرائيل".

وإتهم أردوغان، اليوم الأربعاء، الدول الغربية بدعم خطط "إسرائيل" لشن هجوم على حزب الله.

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة، تضع لبنان نصب عينيها الآن ونرى أن القوى الغربية تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها".

وشدد الرئيس التركي على أن خطط "(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى".

وأكد أن تركيا تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع "إسرائيل"، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.