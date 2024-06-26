نتنياهو يزور الحدود الشمالية لمتابعة مناورة "رأس الحربة"

وقال نتنياهو بعد أن شاهد المناورة في الشمال: "إن تدريبات اللواء مثيرة للإعجاب للغاية، في القدرات وفي التعبئة وفي الوقوف وكذلك التنفيذ".

كما تابع نتنياهو في تعليقه على التدريب "إنهم مصممون ومتمسكون بمهمة الدفاع عن إسرائيل". وفق تعبيره.

واستمع رئيس الوزراء من قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين وقادة الألوية والكتائب إلى شرح حول أداء مظليي الاحتياط الذين شاركوا في جميع حروب إسرائيل وفي قطاع غزة.

والتقى نتنياهو أمس الثلاثاء، مقاتلي وقادة تشكيل "رأس الحربة" (اللواء 55)، في خضم مناورة للواء بالتخطيط الشمالي.