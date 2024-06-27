كمين محكم في جنين.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين

قتل جندي إسرائيلي وأصيب 17 آخرين في تفجير عبوة واطلاق نار فجر اليوم بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة إسرائيلية وقعت في كمين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

بدورها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية ان مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وقامت بإجلاء الجرحى والمصابين الى المستشفيات.