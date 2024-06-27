الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان

2024-06-27 | 06:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان

قالت "القناة 12 الإسرائيلية" إن "قيادة المنطقة الشمالية بدأت تدريب الجنود من جبهة الجنوب استعدادا لعملية محتملة بالشمال".

وأضافت القناة أن "الجيش ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان".
 
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مع بدء توغل بري.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء الشجاعية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مع بدء توغل بري.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء الشجاعية
06:24

مع بدء توغل بري.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء الشجاعية

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

06:24

مع بدء توغل بري.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء الشجاعية

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

إيران.. صمت إنتخابي إستعداداً لإقتراع الرئاسة غداً
05:50

إيران.. صمت إنتخابي إستعداداً لإقتراع الرئاسة غداً

مع حلول الثامنة صباح اليوم الخميس، انتهت فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ14 ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد 24 ساعة.

05:50

إيران.. صمت إنتخابي إستعداداً لإقتراع الرئاسة غداً

مع حلول الثامنة صباح اليوم الخميس، انتهت فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ14 ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد 24 ساعة.

مناظرة رئاسية تاريخية.. بايدن وترامب يتأهبان
05:44

مناظرة رئاسية تاريخية.. بايدن وترامب يتأهبان

يتأهب الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب -اليوم الخميس- لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى، من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسا على عقب.

05:44

مناظرة رئاسية تاريخية.. بايدن وترامب يتأهبان

يتأهب الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب -اليوم الخميس- لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى، من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسا على عقب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024