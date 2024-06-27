الجيش الإسرائيلي ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
مع حلول الثامنة صباح اليوم الخميس، انتهت فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ14 ودخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد 24 ساعة.
يتأهب الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب -اليوم الخميس- لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى، من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسا على عقب.