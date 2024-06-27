بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي

كما ادت الهجمات الصاروخية التي نفذها حزب الله ضد مواقع الاحتلال الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالجليل الأعلى وصفد
وسائل اعلام الاحتلال : حريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان pic.twitter.com/sQOLX4cM7l
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 27, 2024
كما ادت الهجمات الصاروخية التي نفذها حزب الله ضد مواقع الاحتلال الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالجليل الأعلى وصفد
وسائل اعلام الاحتلال : حريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان pic.twitter.com/sQOLX4cM7l
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 27, 2024
وسائل اعلام الاحتلال : حريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان pic.twitter.com/sQOLX4cM7l
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة وخمس وثلاثون دقيقة خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في مختلف المناطق اللبنانية وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.
بدأت قطر العمل على مشروع تطوير سياحي جديد بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار) سيتمحور حول مدينة ترفيهية كبيرة من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التابعة لوالت ديزني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ".
قالت مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء،بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.