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عربي و دولي

بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي

2024-06-27 | 14:17
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بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي
بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي

نشرت وسائل اعلام الاحتلال فيديو يظهر اندلاع النيران في غابة بمستوطنة بيريا ، مشيرة الى ان النيران اندلعت عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان

بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي

عربي و دولي

الاحتلال

حزب الله

صواريخ

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