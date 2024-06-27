بالفيديو -اندلاع النيران في غابة في مستوطنة بيريا بعد قصف صاروخي

نشرت وسائل اعلام الاحتلال فيديو يظهر اندلاع النيران في غابة بمستوطنة بيريا ، مشيرة الى ان النيران اندلعت عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان

