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عربي و دولي

"أداء سيء لبايدن".. كيف كانت أجواء المناظرة الرئاسية؟

2024-06-28 | 01:32
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&quot;أداء سيء لبايدن&quot;.. كيف كانت أجواء المناظرة الرئاسية؟
"أداء سيء لبايدن".. كيف كانت أجواء المناظرة الرئاسية؟

اختتم المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن مناظرتهما بتقديم حججهما الختامية، حيث بدأ بايدن بما يعتقد أنه أقوى حججه - وهو أن ترامب سيمنح المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء، لكن ترامب وضع عدسة مكبرة على ما يزعم أنه "الرئيس الضعيف الذي لا يحترمه أحد في العالم".

ثم عرض بايدن ما يراه نقاط القوة في سجله، لكنه قدم بعض الأفكار المتشعبة حول خفض تكاليف الرعاية الصحية والتخلص من الأنابيب المحتوية على الرصاص.

واستخدم ترامب البيان الختامي لمهاجمة بايدن، قائلا: "هذا الرجل دائم الشكوى." وأضاف: "جيشنا لا يحترمه... لم يكن يجب أن تحدث أوكرانيا. وتابع: "نحن نعيش في جحيم"، مشيرًا إلى أن البلاد لا تحترمه.

وقال إن منافسه أعاد تطبيق اللوائح، وتعامل بشكل سيء مع الحرب في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين، والرعاية الصحية.

واختتم بقوله: "نحن في أمة فاشلة، لكنها لن تفشل بعد الآن - سنجعلها عظيمة مرة أخرى. شكرًا."

ولم يتصافح المرشحان عند مغادرتهما المسرح.

وخلال المناظرة، وجه جو بايدن ضربات لترامب بوصفه مجرمًا مدانًا، وانتقده بشدة بسبب مشاكله القانونية، ليرد ترامب بإثارة موضوع ابن بايدن، هانتر، واصفًا إياه بالمجرم.

ثم تصاعدت الأمور إلى الأسوأ، حيث تناول بايدن موضوع العلاقة المزعومة لترامب مع ستورمي دانيلز، متهمًا إياه بإقامة علاقة مع نجمة أفلام إباحية بينما كانت زوجته حامل. وقال إن ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع.

ورد ترامب كان غير مسبوق في مناظرة رئاسية: "لم أقم بعلاقة مع نجمة أفلام إباحية." كما غضب ترامب من هذا التبادل واتهم بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا."

ترامب يهاجم بايدن بشأن "الهجرة"

وأثناء المناظرة، شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. وأشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأميركية المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أميركا الوسطى والكوارث الطبيعية.

جدال "العمر والصحة"

وعندما اقتربت المناظرة من نهايتها، تناول المرشحان السؤال الحساس حول العمر.

وتذكر بايدن أنه كان في السابق أصغر رجل في السياسة، وانتقل للحديث عن إنجازاته كرئيس كدليل على أنه قادر على أداء المهمة.

من جهته، استذكر ترامب الاختبارات المعرفية التي أجراها كرئيس وتحدى بايدن للقيام بنفس الشيء.

ثم تحدث المرشحان عن صفاتهما البدنية والرياضية وتجادلا حول من لديه مهارات أفضل في لعبة الغولف.

أخيرًا، قال ترامب: "لنكن ناضجين." فرد عليه بايدن: "أنت طفل".

ردود الفعل

وعبر عدد من الديمقراطيين عن شعورهم باليأس من أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة، عندما توقف في الإجابة عن بعض الأسئلة التي أثيرت حول ما إذا كان ينبغي أن يظل مرشح الحزب.

وقال ديفيد أكسلرود، كبير المستشارين السابق لأوباما، إنه إذا تم تقييم المناظرة بناءً على السياسات، فقد سجل بايدن نقاطًا في قضايا الإجهاض والاقتصاد.

ومع ذلك، فقد أدى بشكل سيء للغاية ويجب أن تكون هناك مناقشات حول ما إذا كان يجب أن يظل على بطاقة الحزب الديمقراطي.

وقال أحد الديمقراطيين الذين قضوا بعض الوقت في العمل في إدارة بايدن: "يبدو بايدن فظيعًا. إنه غير متماسك".

ووصف ناشط ديمقراطي آخر أداء بايدن بأنه "مروع".

كما قال أحد الناشطين الذين عملوا في الحملات على جميع المستويات لأكثر من عقد من الزمن: "من الصعب القول بأن بايدن يجب أن يكون مرشحنا".

من جهته، نشر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، على حسابه في موقع X ، تأييدًا قويًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه المرشح الوحيد "المؤهل والقادر" على تولي منصب الرئيس.

وأضاف جونسون: "هذا أكبر عدم تكافؤء في تاريخ المناظرات الرئاسية"، مشيرًا إلى تفوق ترامب في أدائه على منافسيه.

من استحوذ على الكلام أكثر؟

مع نهاية المناظرة بين بايدن وترامب، أحصت "سي إن إن" عدد الدقائق التي تحدث فيها المرشحان خلال تسعين دقيقة:

تحدث ترامب لمدة 38 دقيقة و13 ثانية.

تحدث بايدن لمدة 33 دقيقة و41 ثانية.

"أداء سيء لبايدن".. كيف كانت أجواء المناظرة الرئاسية؟

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

مناظرة

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