ترمب: العنف السياسي غير مقبول
أعلن الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يُصرّ على القول لمؤيّديه إنّ انتخابات 2020 قد سُرقت منه خلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي الرئيس الاميركي جو بايدن أنّ "العنف السياسي غير مقبول"، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وردا على سؤال صحافيّة في شبكة "سي إن إن" حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي "بأيّ شكل من الأشكال" غير مقبول، أجاب: "حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق".