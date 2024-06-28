ترمب: العنف السياسي غير مقبول

وردا على سؤال صحافيّة في شبكة "سي إن إن" حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي "بأيّ شكل من الأشكال" غير مقبول، أجاب: "حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق".