الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مراقبو المناظرة يقولون إن ترامب فاز على بايدن

2024-06-28 | 02:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراقبو المناظرة يقولون إن ترامب فاز على بايدن
مراقبو المناظرة يقولون إن ترامب فاز على بايدن

يقول المراقبون المسجلون، الذين شاهدوا مناظرة يوم الخميس بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، إن أداء الأخير كان أفضل، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وجاءت نسبة المراقبين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل حوالي 67% مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل، بحسب ما الاستطلاع الذي نفذته "سي إن إن".

وقبل المناظرة، قال المراقبون ذاتهم إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن وذلك بنسبة 55% لترامب مقابل 45% لبايدن.

وتعكس نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة.

وكان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً بمقدار 5 نقاط إلى الانحياز للجمهوريين من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلاً إلى الحزب الجمهوري قليلاً من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في مناظراتهم الرئاسية.

وليلة الخميس، بحسب "سي إن إن"، قالت أغلبية 57% من مراقبي المناظرة إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد، مقابل 44% قالوا إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة ترامب على القيام بذلك.

ولم تتغير هذه الأرقام فعليا عن الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل المناظرة، حيث قال 55% من هؤلاء الناخبين إنهم لا يثقون في بايدن، بينما قال 47% أنهم لا يثقون في ترامب.

ولم يسجل أي من المرشحين درجات عالية على هذا المقياس، ولكن في حين أن 36% فقط من مراقبي المناظرة قالوا الآن أن لديهم ثقة كبيرة في قدرة ترامب على قيادة البلاد، فإن 14% فقط قالوا نفس الشيء عن بايدن.

يشار إلى أن استطلاع "سي إن إن" أجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أميركيا مسجلا قالوا إنهم شاهدوا المناظرة يوم الخميس، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء مراقبي المناظرة فقط.

مراقبو المناظرة يقولون إن ترامب فاز على بايدن

عربي و دولي

جو بايدن

دونالد ترامب

اميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تكرر إسمه 12 مرة.. بوتين الحاضر الغائب في مناظرة بايدن وترامب
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي مجدداً في "زرعيت" و"شوميرا" و"عرب العرامشة"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

آيزنكوت: نتنياهو فاشل ومن غير المناسب أن يستمر في منصبه
07:12

آيزنكوت: نتنياهو فاشل ومن غير المناسب أن يستمر في منصبه

أكد عضو مجلس الحرب السابق في اسرائيل غادي آيزنكوت، أن "كل من اسرائيل وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريدان الذهاب الى حرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب الحل زاد احتمال نشوبها".

07:12

آيزنكوت: نتنياهو فاشل ومن غير المناسب أن يستمر في منصبه

أكد عضو مجلس الحرب السابق في اسرائيل غادي آيزنكوت، أن "كل من اسرائيل وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريدان الذهاب الى حرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب الحل زاد احتمال نشوبها".

حي الشجاعية.. معارك ضارية من المسافة صفر
07:03

حي الشجاعية.. معارك ضارية من المسافة صفر


إستمرت اليوم الجمعة المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

07:03

حي الشجاعية.. معارك ضارية من المسافة صفر


إستمرت اليوم الجمعة المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

غوتيريش: فليحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية
06:52

غوتيريش: فليحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية في غضون الخمسين عاماً القادمة، من دون السماح للآلات بقمع استقلالية الإنسان.

06:52

غوتيريش: فليحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يحتفظ الناس بحقهم في اتخاذ القرارات السياسية في غضون الخمسين عاماً القادمة، من دون السماح للآلات بقمع استقلالية الإنسان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024