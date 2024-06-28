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عربي و دولي

زلزال بقوة 7.2 درجات وتحذير من تسونامي في هذا البلد

2024-06-28 | 04:26
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زلزال بقوة 7.2 درجات وتحذير من تسونامي في هذا البلد
زلزال بقوة 7.2 درجات وتحذير من تسونامي في هذا البلد

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة سواحل البيرو اليوم الجمعة، بينما زال خطر وقوع تسونامي على طول بعض السواحل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم، إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا. ورفعت الهيئة تقديرها لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.
وقد أصدرت السلطات في البيرو تحذيرا من حدوث تسونامي بعد زلزال وقع عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي غرب منطقة أتيكيبا. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وفق البيانات الأولية.
وبعدما حذّر "مركز الهادي للتحذير من تسونامي" في وقت سابق من "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل" أعلن زوال الخطر في وقت لاحق. وقال "لم يعد هناك تهديد من وقوع تسونامي جرّاء هذا الزلزال".
تقع البيرو -التي تعد بنحو 33 مليون نسمة- ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركتين.
وتضرب هذا البلد مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.
زلزال بقوة 7.2 درجات وتحذير من تسونامي في هذا البلد

عربي و دولي

زلزال

تسونامي

البيرو

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