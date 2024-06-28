وسائل إعلام إسرائيلية: بلينكن يدعو نظيره الإسرائيلي كاتس إلى المشاركة في قمة الناتو المقبلة



إستمرت اليوم الجمعة المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.