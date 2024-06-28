حي الشجاعية.. معارك ضارية من المسافة صفر



إستمرت اليوم الجمعة المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

من جهتها قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وخاضت اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنها أوقعت قتلى وجرحى بصفوفهم في تلة المنطار ومحيطها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته داهمت بنية تحتية للمسلحين الفلسطينيين ضمن عملية العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة التي بدأها الخميس.

وتعد العملية في الشجاعية، التي بدأها الجيش الإسرائيلي دون إنذار سكان الحي، الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي من كتيبة 931 في لواء ناحال خلال معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 668 جنديا، إضافة إلى نحو 3900 جريح، في حين تقول المقاومة إن خسائر الاحتلال البشرية أكبر من ذلك بكثير.





