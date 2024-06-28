"يديعوت أحرونوت": غالانت أوضح للأميركيين أن "إسرائيل" لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك

دخلت السفينة الهجومية البرمائية الأميركية "واسب" منطقة شرق البحر المتوسط هذا الأسبوع في حين تقوم الولايات المتحدة بنشر سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين العدو الإسرائيلي وحزب الله إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن على بلاده أن تبدأ بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى سبق أن تم حظرها بموجب معاهدة مع الولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة.