النيران تصل لمعسكر لجيش الإحتلال جنوب الضفة الغربية

قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.



