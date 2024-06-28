الكرملين يحجم عن التعليق على مناظرة بايدن وترامب

فقد قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو ليس لديها تعليق على المناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب لأنها شأن أميركي داخلي، وفقا لرويترز.

وفي المناظرة تكررت الإشارة إلى بوتين كثيرا، إذ وردت الإشارة إليه أكثر من 12 مرة خلال ساعة ونصف الساعة بينما كانا يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.

وقال ترامب "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس.. يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".

ورد بايدن قائلا "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".