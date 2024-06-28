إيران.. تمديد الإنتخابات الرئاسية لساعتين إضافيتين

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح اليوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المهلة الاولية في الساعة السادسة مساء والآن تستمر حتى الساعة الثامنة مساء مع امكانية تمديدها حتى الساعات المتأخرة من الليل.