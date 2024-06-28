سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"

وقال مسؤول أميركي إنه في حين أن لدى "واسب" القدرة على المساهمة في إجلاء المدنيين في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين "إسرائيل" وحزب الله على طول الحدود اللبنانية، فإن هذا ليس السبب الرئيسي وراء تناوبها، مضيفا أن "الأمر يتعلق بالردع". وفقاً لوسائل إعلام محلية.