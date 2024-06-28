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عربي و دولي

سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"

2024-06-28 | 16:05
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سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى &quot;شرق المتوسط&quot;
سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"

دخلت السفينة الهجومية البرمائية الأميركية "واسب" منطقة شرق البحر المتوسط هذا الأسبوع في حين تقوم الولايات المتحدة بنشر سفن حربية في محاولة لمنع تصاعد القتال بين العدو الإسرائيلي وحزب الله إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي إنه في حين أن لدى "واسب" القدرة على المساهمة في إجلاء المدنيين في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين "إسرائيل" وحزب الله على طول الحدود اللبنانية، فإن هذا ليس السبب الرئيسي وراء تناوبها، مضيفا أن "الأمر يتعلق بالردع". وفقاً لوسائل إعلام محلية. 

سفينة هجومية أميركية في طريقها إلى "شرق المتوسط"

عربي و دولي

سفينة واسب

إسرائيل

الولايات المتحدة الأميركية

حزب الله

جنوب لبنان

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