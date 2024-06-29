الداخلية الإيرانية: تقدم بزشكيان بـ10 ملايين و400 ألف صوت مقابل 9 ملايين ونصف مليون صوت لجليلي

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية. وجاء ذلك في تصريح متلفز لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة بيروت.
أعلنت وزارة الداخلية في صربيا أن شخصا مسلحا بقوس وسهم أصاب شرطيا كان يحرس السفارة الإسرائيلية في بلغراد، السبت، ورد الشرطي بإطلاق النار مما أدى لمقتل المهاجم.
قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي إن "تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل"، مضيفاً أنه "من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون".