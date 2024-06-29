قائد عسكري إسرائيلي يتحدّث عن طول أمد الحرب: صفارات الإنذار لن تتوقف خلال العام المقبل
قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي إن "تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل"، مضيفاً أنه "من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون".
وأضاف: "مهمة القضاء على حماس ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا"، مشيراً الى أن "القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس قاموا بدراستنا".
وتابع: "حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة مما يجعل مهمة التعامل معها أصعب".