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عربي و دولي

صيغة جديدة لمقترح بايدن والإسرائيلي يرفض التعديل!

2024-06-29 | 15:18
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صيغة جديدة لمقترح بايدن والإسرائيلي يرفض التعديل!
صيغة جديدة لمقترح بايدن والإسرائيلي يرفض التعديل!

​رفض العدو الإسرائيلي أي تعديلات على صفقة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 آيار الماضي.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا الرفض لأي تعديلات جاء بعد تقارير أفادت أن البيت الأبيض يعمل على وضع صيغة جديدة لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "إسرائيل ملتزمة بشروط الاقتراح الذي أيده بايدن، لا يوجد تغيير على الإطلاق في موقفها".

كما أضاف المسؤول: "حتى الآن، لم تتلق إسرائيل ردا من حماس على هذا العرض".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قد نقل عن 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس، في مسعى لتمرير الاتفاق المتعثر

صيغة جديدة لمقترح بايدن والإسرائيلي يرفض التعديل!

عربي و دولي

مقترح بايدن

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

حماس

حرب غزة

المحتجزين الإسرائيليين

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Aljadeed
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