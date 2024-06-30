شخص وحيد مؤثر على قرار بايدن بشأن حملته الانتخابية... من هو؟

من المتوقع أن يناقش الرئيس الاميركي جو بايدن مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في كامب ديفيد اليوم بعد المناظرة التلفزيونية بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب .

وفي السياق فقد سلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على دور زوجة الرئيس الاميركي جو بايدن جيل في التأثير على قراره السياسي، وان كان سيستمر في حملته الانتخابية او سيتنحى.

وتحدثت صحف مثل "الغارديان" البريطانية ومحطات تلفزيونية متل شبكة "إن بي سي" عن التأثير الحاسم لجيل بايدن البالغة من العمر 81 عاما في مستقبل زوجها السياسي.

وقال مصدر لـ "إن بي سي": "الشخص الوحيد الذي له تأثير حاسم عليه هو السيدة الأولى. إذا قررت أنه من الضروري تغيير مساره فسيتغير".

وبحسب أحد المصادر المطلعة على المناقشات فإن "صناع القرار شخصان، الرئيس وزوجته"، مضيفًا: "أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس على دراية بالوضع".

فعقب المناظرة المخيبة للآمال التي جرت الخميس الماضي بين بايدن وترامب بدت جيل بايدن أكثر من مجرد سيدة أولى حازمة، حيث كانت بمثابة مضيفة لبايدن ومرشدة ومساعد سياسي رئيسي.

وعقب تلك المناظرة قادت جيل زوجها خارج المسرح، ووسُمع صوتها وهي تقول له: "جو، لقد قمت بعمل رائع! لقد أجبت على كل سؤال، لقد عرفت كل الحقائق".

كما قدمت جيل زوجها في تجمعين في اليوم التالي وحاولت إعادة صياغة فشل المناظرة على أنه صراع بين زوجها الذي "قال الحقيقة" والرئيس السابق ترامب الذي قال "كذبة تلو الأخرى".

الى ذلك توقعت مورين دود من صحيفة "نيويورك تايمز"، امس أن جيل وموظفي البيت الأبيض "سيبنون جدارا عاليا من الحماية ويتعاملون مع قضية العمر بقوة أكبر من أي وقت مضى".