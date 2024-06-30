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عربي و دولي

زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد : يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري

2024-06-30 | 03:29
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زعيم المعارضة &quot;الإسرائيلية&quot; يائير لابيد : يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري
زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد : يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري

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زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد : يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري

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