زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد : يجب وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري

شدد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج عن المحتجزين"، والتي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن "بلاده تقف على أرض صلبة ودولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب".
اعلن وزير مالية العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله"، مشيرا الى انني "لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك".