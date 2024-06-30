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عربي و دولي

السيسي: المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة

2024-06-30 | 06:42
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السيسي: المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة
السيسي: المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن "بلاده تقف على أرض صلبة ودولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب".

واشار في خطابه مناسبة ذكرى ثورة 30 حزيران، الى ان "دولتنا ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، دولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار، لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري"، لافتا إلى أن "الأولوية القصوى للحكومة الجديدة تتمثل في تخفيف معاناة المصريين".

كما أضاف: "وتعمل دولتنا لتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري.. وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة.. سريعة وحديثة".

وفي سياق آخر يتعلق بالإقليم، لفت السيسي إلى أن "المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة". 

السيسي: المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة

عربي و دولي

عبد الفتاح السيسي

مصر

ذكرى ثورة 30 حزيران

إسرائيل

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