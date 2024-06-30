نتنياهو: حماس تعيق صفقة المحتجزين ونريد تحقيق أهدافنا!

وأضاف في جلسة لحكومة العدو، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "اليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، حركة حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح محتجزينا".

كما تابع: "من خلال مزيج من الضغط السياسي والعسكري، وقبل كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيد جميع المحتجزين الـ120 لدينا، الأحياء منهم والأموات".

وواصل نتنياهو، القول: "ولكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف أكرر، لا بديل عن النصر، ولم يسقط محاربونا سدى ولن ننهي الحرب حتى نحقق كل أهدافنا، وملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا وهي القضاء على "حماس"، وعودة جميع المحتجزين لدينا والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى ديارهم".