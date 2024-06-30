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عربي و دولي

بن غفير يدعو إلى إعدام الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.. بهذه الطريقة!

2024-06-30 | 08:58
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بن غفير يدعو إلى إعدام الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.. بهذه الطريقة!
بن غفير يدعو إلى إعدام الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.. بهذه الطريقة!

دعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى "إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم".

ولفت بن غفير، في مقطع مصور، الى أن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس"، مطالباً "بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهداً بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، مطلع آذار 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح سارياً، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من "يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".
بن غفير يدعو إلى إعدام الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.. بهذه الطريقة!

عربي و دولي

ايتمار بن غفير

اسرائيل

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